В Минске наградили активных знатоков ПДД

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске наградили победителей и призеров творческих конкурсов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Республиканскому конкурсу для детей и подростков "Соблюдаем законы дорог" более 15 лет. По итогам региональных туров на заключительный этап пришло более 200 работ из всех регионов страны. Жюри определило 9 победителей и 18 призеров. На выставке все смогли ознакомиться с представленными творческими работами в номинациях "Рисунок", "Поделка" и "Сочинение". Все проекты объединяет одна тематика - соблюдение правил дорожного движения.

Совместно с газетой "Переходный возраст" реализуется республиканский творческий проект для подростков "Безопасный переход". Сюда поступило 118 конкурсных работ. Жюри выбрало 4 победителя и 8 призеров. Ребята соревновались в номинациях "Аниме", "Видео", "Эскизы одежды со световозвращающими элементами" и "Коллекция одежды".

Для ребят было подготовлено интерактивное шоу, игры, викторины и подарки.-0-