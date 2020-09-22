В Минске наградят волонтеров за доставку медрецептов и продуктов пожилым во время пандемии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения благодарностей волонтерам БРСМ "Доброе сердце" "Вместе мы можем больше!" состоится 23 сентября в столичной ратуше. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете БРСМ.

Будут чествовать 82 волонтеров, которые во время пандемии помогали разносить медицинские рецепты и продукты питания пожилым и одиноко проживающим людям. Имена активистов БРСМ, проявивших себя, назовут почетные гости мероприятия. Они же и вручат ребятам благодарности, а также необычные брендированные майки "Доброе сердце". Гостей и участников церемонии ждет насыщенная творческая программа, интерактивные площадки и фотозоны.

В Минском городском комитете БРСМ напомнили: из-за коронавирусной инфекции пожилым людям не рекомендовали выходить из дома, ведь пенсионеры в группе риска. Чтобы самоизоляция не повлияла на комфорт и жизненные привычки, о старшем поколении заботились волонтеры. Активисты БРСМ доставляли на дом продукты, средства гигиены, медикаменты и рецепты от врача. На протяжении всего периода пандемии разнесли 14 950 медицинских рецептов и помогли более 500 пенсионерам. В учреждения здравоохранения привезли более 2 тыс. л антисептика, приобретенного при поддержке предприятия "БелАсептика".-0-