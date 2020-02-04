В Минске не будут блокировать валидаторы во время движения

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске не будут внедрять в ближайшее время новые инициативы по контролю оплаты проезда в наземном общественном транспорте, об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА на ГП "Столичный транспорт и связь".

"Столичный транспорт и связь" не поддержал инициативу "Минсктранса" по внедрению новых способов контроля оплаты проезда. Накануне в транспорте появились объявления о том, что оплатить проезд можно будет только на остановочных пунктах и примерно в первые 15 секунд после начала движения транспортного средства.

На предприятии заверили, что нововведений пока не планируется: блокировать валидаторы и компостеры во время движения не будут, поэтому пассажиры могут оплачивать проезд в привычном формате.-0-