В Минске не хватает контейнерных площадок у домов с заваренными мусоропроводами

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство контейнерных площадок в Минске не успевает за темпами закрытия стволов мусоропроводов в жилых домах. Такую проблему обозначил сегодня главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергей Рубанов на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще в 2018 году Мингорисполком принял решение о закрытии в течение трех лет стволов мусоропроводов во всех жилых домах. "В настоящее время заварены мусоропроводы в 1306 жилых домах, что составляет 20% от общего количества жилых домов. Также требуется заварить мусоропроводы в 2006 жилых домах - 31%. По действующим санитарным нормам, в случае ликвидации мусоропровода должна быть контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов. В этой связи сегодня есть острая необходимость в строительстве таких объектов во дворах жилых домов с уже заваренными мусоропроводами", - отметил Сергей Рубанов.

Там, где нет возможности нового строительства, используются контейнерные площадки расположенных рядом домов. Или жители согласились на установку контейнеров в мусороприемной камере вместо оборудованной контейнерной площадки.

Предприятия ЖКХ районов в 2019 году разработали 59 проектно-сметных документаций на устройство 64 контейнерных площадок, приостановлена разработка 23 таких ПСД на 33 площадки. "Потребность в финансировании на 2020 год составляет Br1,7 млн, в том числе Br1,4 млн - на строительно-монтажные работы", - добавил Сергей Рубанов.

Он обозначил и другую проблему: предприятия ЖКХ зачастую не могут найти места для обустройства контейнерной площадки в сложившейся жилой застройке. В основном из-за невозможности их установки на различных сетях и коммуникациях: газовых, тепловых и т.д. Как вариант решения этой проблемы: институт "Белжилпроект" разработал типовое решение мобильной контейнерной площадки на бетонной плите. Конструкция собирается на объекте из готовых металлических элементов, установить ее можно на проездах, разворотных площадках, зеленых зонах с существующими подземными инженерными сетями. Если потребуется ремонт этих сетей, площадку можно переместить.

Однако заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович высказал сомнения по поводу самой конструкции и ее стоимости. Он поручил оценить возможности для разных категорий домов и дворов, чтобы для каждой такой группы выбрать свой типовой проект. Где-то разумнее остановиться на установке контейнера в мусороприемной камере, где-то - рассмотреть вариант закрытых контейнеров. В любом случае, должен быть комплексный подход: с закрытием мусоропроводов чистота должны быть не только в домах, но и во дворах, заключил Александр Дорохович.-0-