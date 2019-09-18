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18 сентября 2019, 16:28

В Минске нет плохой воды - комментарий

Питьевая вода в Минске соответствует нормам Министерства здравоохранения и международным критериям безопасности, в том числе рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения. Об этом неоднократно заявляли белорусские и зарубежные эксперты. В то же время не все минчане водой довольны: один жалуется на запах хлора, другой - на осадок в чайнике после ее кипячения, третий - на странный привкус. Корреспондент БЕЛТА пообщалась со специалистами и узнала, как проверяют воду и действительно ли можно пить из-под крана.

Где берут пробы и как анализируют воду

"Минскводоканал" занимается подъемом воды из подземных и поверхностных источников, контролем качества в определенных точках сети и подачей в дома. Фрунзенский и Московский районы снабжаются из поверхностного источника (Вилейско-Минская водная система), остальные районы столицы - из подземных (артезианские скважины). Если вода обогащена железом больше, чем положено по санитарным нормам, то она проходит через станции обезжелезивания и очищается без использования реактивов и реагентов.

Далее, согласно рабочим программам производственного контроля природной питьевой воды на 2016-2020 годы, которые были утверждены Мингорисполкомом и прошли экспертизу в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, оценивается качество воды. В программах прописаны контрольные точки, в которых отбирается вода. Это районные подкачивающие насосные станции, городские и загородные водозаборы. Воду также берут на пробы после инцидентов и аварий на водопроводных сетях, по жалобам и обращениям населения.

Материал для исследования доставляют в лаборатории, которые работают ежедневно, без праздников и выходных. Контроль качества воды из подземных источников проводит химико-бактериологическая лаборатория, из поверхностного источника - химико-технологическая лаборатория очистной водопроводной станции. В год на базе обеих лабораторий проверяют более 100 тыс. проб, проводят около 170 тыс. анализов. Например, центральная химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на 59 показателей. В зависимости от показателя лаборанты берут необходимое количество воды, проводят анализ, получают результат и выписывают протокол испытания.

"В Минске вода на всех водопроводных станциях соответствует СанПиН 10-124 РБ99. Ежедневно вижу результаты анализов воды из водопроводной сети города, поэтому могу смело утверждать, что пить воду из-под крана можно. Я, например, пью. А то, что говорят, мол, хорошая или плохая вода в Сухарево или Уручье, - это субъективные мнения: одному человеку пахнет, другому - нет. Главное, что вода во всех районах соответствует нормам Минздрава и она хорошая и в одной, и в другой части города", - говорит заместитель начальника производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал" Наталья Сазанова.

Откуда берется накипь и вредна ли жесткая вода для здоровья

Вспоминая белый налет на чайнике, остающийся после кипячения воды, спрашиваю, опасна ли накипь для здоровья. Оказывается, нет.

"Накипь - это следствие наличия в воде солей кальция и магния, воду с такими солями называют жесткой, - объясняет Наталья Сазанова. - Чем выше жесткость воды, тем больше видно накипи. Согласно СанПиН о физиологической полноценности жесткость воды должна быть от 1,5 до 7 градусов. В Минске в любой точке города это не более 5,5 градуса".

Накипь доставляет неудобства хозяйкам на кухне, но для организма она не вредна, поэтому не стоит смягчать воду с помощью фильтров и добиваться показателя жесткости ниже 1,5 градуса. "Кальций и магний - необходимые для человеческого организма микроэлементы, которые должны поступать именно с питьевой водой. Соли - составляющая воды, при их недостатке у людей возникают проблемы со здоровьем. Никакие молочные продукты их не заменят", - отметила она.

Почему вода пахнет хлором и как убрать запах

"Хлорирование воды - вынужденная мера: хлор обеззараживает, делает воду микробиологически безопасной, - объясняет инженер-химик химико-бактериологической лаборатории производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал" Наталья Роман. - Хлор в том количестве, в котором он присутствует в питьевой воде, не яд, а просто запах".

Чтобы убрать запах хлора, специалист рекомендует использовать бытовые фильтры с угольными картриджами для удаления остаточного хлора.

"Не советую ставить установки с обратным осмосом, потому что получается практически дистиллированная вода: настолько чистая вода не только не принесет пользы, но также может нанести вред организму. Не стоит увлекаться фильтрами с минерализацией воды: обычно это осуществляется за счет добавления в воду обычной соли - хлористого натрия, который в излишнем количестве вредит сосудам, кровеносной системе, повышает давление. Насколько мне известно, ни один фильтр не обеспечивает полноценное досаливание воды", - заключила Наталья Роман.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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вода Министерство здравоохранения
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