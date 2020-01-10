В Минске новогодние ели централизованно соберут для утилизации. А что с ними делать в других городах?

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе впервые протестируют инициативу по централизованному сбору елей для утилизации. Эксперты Центра экологический решений напоминают жителям столицы, когда и как будут собирать деревья, а также советуют, как дать елке вторую жизнь в других населенных пунктах Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Если в прошлом году более 30 тыс. елок в Минске после праздников отправлялись на полигоны, то в этом году предприятие "Ремондис" выступило с инициативой централизованно собрать деревья для утилизации. После переработки будет получено сырье (щепа, компост, мульча) для повторного использования. "Спецкоммунавтотранс" отвезет собранные ели на свой мусоросортировочный завод, где их сожгут на котельной для отопления завода.

Минчанам рекомендуют внимательно очистить елку от мишуры и других украшений. Иначе в окружающую среду может попасть микропластик. Жителям Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов необходимо будет вынести елку на контейнерную площадку во дворе накануне 19 и 26 января: именно в эти дни деревья соберут специальные машины.

Жителям остальных районов Минска предлагают выносить главный символ праздников на специальную площадку для крупногабаритных отходов в период с 7 января по 1 февраля. Елки будут вывозить в этот период примерно два раза в неделю в зависимости от загруженности площадок для крупногабаритных отходов. Как правило, такая площадка объединяет несколько домов. Если же во дворе нет контейнерной площадки, можно следить за объявлениями на подъезде, а также на сайте ЖКХ районов. При этом в целях пожарной безопасности важно не складывать деревья прямо возле подъезда.

Как отмечает директор Центра экологических решений Евгений Лобанов, централизованный сбор новогодних елей для их последующей переработки существует во многих городах мира и является наиболее экологичным вариантом. "Захоронение новогодних елок на свалке не является рациональным решением ни с экологической, ни и с экономической точки зрения. Минский полигон наполняется отходами очень быстро, сейчас остро стоит вопрос экономии пространства на свалке, на государственном уровне принимаются решения о минимизации отходов. Отдельный сбор и переработка новогодних елей - это пример простого и эффективного решения проблемы обращения с отходами, которое должно быть доступно и для жителей других городов", - прокомментировал эколог.

Для тех, кто живет в других городах Беларуси, есть несколько вариантов утилизации новогоднего дерева. По мнению специалистки по отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик, наиболее экологичным решением будет вывоз хвойных деревьев в загородный дом, где есть возможность их порубить и использовать в хозяйстве для отопления дома или компоста. Для тех, у кого нет такой возможности, эколог советует просто вынести дерево на ближайшую контейнерную площадку. Главное - не пытаться отправить елку в мусоропровод, это может привести к его засорению и блокировке работы.-0-