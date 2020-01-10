В Минске новогодние ели централизованно соберут для утилизации. А что с ними делать в других городах?

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 января 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:22 Первые партии белорусских патронов поставлены на экспорт Экономика
10:11 Взрыв вулкана в Мексике запечатлели на видео Калейдоскоп
10:02 Затмение Луны смогут наблюдать жители Беларуси 10 января Калейдоскоп
09:50 Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго" Экономика
09:38 Иран отверг обвинения в причастности к крушению самолета в Тегеране В мире
09:15 Мужчина погиб на пожаре в Чашникском районе Происшествия
08:57 Ночью в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка, один из водителей в больнице Происшествия
08:45 Пропавший более двух месяцев назад пятилетний мальчик из Гродно нашелся в Анапе Происшествия
08:39 "Украина с любовью" предстанет в работах мастера Любови Коваленко на выставке в Гомеле Культура
08:20 Брестский облисполком ввел в практику проведение телефонных горячих линий Регионы
08:05 В Минске новогодние ели централизованно соберут для утилизации. А что с ними делать в других городах? Регионы
07:50 Выставка известного латышского живописца Освальда Звейсалниекса открывается в Полоцке Культура
07:38 Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолете поздравить гостей праздника у Дома милосердия в Минске Афиша
07:24 Конгресс США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана В мире
07:16 Праздничный концерт для учащихся детских школ искусств пройдет в Могилеве Регионы
07:06 Душевный день благодарности проведут студенты медуниверситета в Гомеле Регионы
07:00 Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение", 100 талантов НАН Беларуси и открытие Олимпиады в Лозанне Общество
00:45 Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон пожертвует $500 тыс. на борьбу с пожарами в Австралии В мире
09.01.20
09.01.20 23:59 В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание В мире
09.01.20 23:30 Индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду Технологии
09.01.20 22:59 Леонардо Ди Каприо спас в Карибском море человека, который 11 часов находился в воде Калейдоскоп
09.01.20 22:31 ФОТОФАКТ: Tеплая погода в Минске Регионы
09.01.20 22:27 Первые овощи нового урожая планируют продавать в Могилеве с конца февраля Регионы
09.01.20 22:11 Белорусские гандболисты победили сербов на старте чемпионата Европы Спорт
09.01.20 22:05 Японская органистка Хироко Иноуэ выступит 29 января в Минске Афиша
09.01.20 22:05 Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года Спорт
09.01.20 21:35 Пьяного таксиста задержали в Бресте Происшествия
09.01.20 21:34 Найти домашнего питомца можно на благотворительной выставке в Минске Регионы
09.01.20 21:28 Белтелерадиокомпания покажет церемонию вручения премии Президента "За духовное возрождение" Общество
09.01.20 21:10 "Январские музыкальные вечера" занимают особое место в культурной палитре Бреста - Рогачук Культура
Все новости
Все новости
Регионы
10 января 2020, 08:05

В Минске новогодние ели централизованно соберут для утилизации. А что с ними делать в других городах?

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе впервые протестируют инициативу по централизованному сбору елей для утилизации. Эксперты Центра экологический решений напоминают жителям столицы, когда и как будут собирать деревья, а также советуют, как дать елке вторую жизнь в других населенных пунктах Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Если в прошлом году более 30 тыс. елок в Минске после праздников отправлялись на полигоны, то в этом году предприятие "Ремондис" выступило с инициативой централизованно собрать деревья для утилизации. После переработки будет получено сырье (щепа, компост, мульча) для повторного использования. "Спецкоммунавтотранс" отвезет собранные ели на свой мусоросортировочный завод, где их сожгут на котельной для отопления завода.

Минчанам рекомендуют внимательно очистить елку от мишуры и других украшений. Иначе в окружающую среду может попасть микропластик. Жителям Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов необходимо будет вынести елку на контейнерную площадку во дворе накануне 19 и 26 января: именно в эти дни деревья соберут специальные машины.

Жителям остальных районов Минска предлагают выносить главный символ праздников на специальную площадку для крупногабаритных отходов в период с 7 января по 1 февраля. Елки будут вывозить в этот период примерно два раза в неделю в зависимости от загруженности площадок для крупногабаритных отходов. Как правило, такая площадка объединяет несколько домов. Если же во дворе нет контейнерной площадки, можно следить за объявлениями на подъезде, а также на сайте ЖКХ районов. При этом в целях пожарной безопасности важно не складывать деревья прямо возле подъезда.

Как отмечает директор Центра экологических решений Евгений Лобанов, централизованный сбор новогодних елей для их последующей переработки существует во многих городах мира и является наиболее экологичным вариантом. "Захоронение новогодних елок на свалке не является рациональным решением ни с экологической, ни и с экономической точки зрения. Минский полигон наполняется отходами очень быстро, сейчас остро стоит вопрос экономии пространства на свалке, на государственном уровне принимаются решения о минимизации отходов. Отдельный сбор и переработка новогодних елей - это пример простого и эффективного решения проблемы обращения с отходами, которое должно быть доступно и для жителей других городов", - прокомментировал эколог.

Для тех, кто живет в других городах Беларуси, есть несколько вариантов утилизации новогоднего дерева. По мнению специалистки по отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик, наиболее экологичным решением будет вывоз хвойных деревьев в загородный дом, где есть возможность их порубить и использовать в хозяйстве для отопления дома или компоста. Для тех, у кого нет такой возможности, эколог советует просто вынести дерево на ближайшую контейнерную площадку. Главное - не пытаться отправить елку в мусоропровод, это может привести к его засорению и блокировке работы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск отходы праздник экология
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Брестский облисполком ввел в практику проведение телефонных горячих линий
Фото из архива Праздничный концерт для учащихся детских школ искусств пройдет в Могилеве
Фото из архива Душевный день благодарности проведут студенты медуниверситета в Гомеле
ФОТОФАКТ: Tеплая погода в Минске
Первые овощи нового урожая планируют продавать в Могилеве с конца февраля
Фото из архива Найти домашнего питомца можно на благотворительной выставке в Минске
Главное
Александр Лукашенко О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий
Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Лукашенко: ЕАЭС необходимо полное устранение барьеров, уточнение полномочий органов союза
Парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении выдачи виз на весенней сессии
Топ-новости
Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение", 100 талантов НАН Беларуси и открытие Олимпиады в Лозанне
Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках
Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго"
Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года
Госнаград Беларуси удостоены деятели различных сфер, включая Анфимова, Лиса и Белоконева
Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси
Затмение Луны смогут наблюдать жители Беларуси 10 января
В Минске новогодние ели централизованно соберут для утилизации. А что с ними делать в других городах?
Требования к аттестации специалистов и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси
Пропавший более двух месяцев назад пятилетний мальчик из Гродно нашелся в Анапе
Кочанова: перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед
При прохождении техосмотра больше не будут требовать медсправку
Белорусские гандболисты победили сербов на старте чемпионата Европы
Афиша выходного дня: "Горячий лед", AstroArt в планетарии и "Колядный разгуляй"
"Белавиа" начала продажу билетов на прямой рейс в испанский Реус
Афиша выходного дня
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.