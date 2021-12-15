В Минске новогодние ели засияли праздничными огнями

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонию включения праздничных огней традиционно провели возле главной елки на Октябрьской площади. Этой зимой елка декорирована россыпью разноцветных шаров, снежинками, колокольчиками и пиксельной сеткой - тысячи маленьких лампочек меняют изображения на новогодней красавице, делая ее еще эффектнее.

Рядом установлена световая фигура лошади и саней, несколько маленьких елочек.

"Сегодня в Минске начинает работать новогодняя иллюминация. С каждым годом праздничных огней в городе становится больше, гирлянды обновляются. Мы всегда стараемся удивить жителей и гостей столицы. На сегодня мы работаем с порядка 117 км иллюминационных проводов, более 3,7 тыс. гирлянд и 88 световыми объемными композициями. Все они включаются централизованно из городской диспетчерской службы в сердце столицы. Оперативно-выездные бригады при необходимости будут выезжать на места поломок и устранять их ", - рассказал первый заместитель директора - главный инженер "Мингорсвета" Александр Воробцов.

Он также отметил, что праздничная иллюминация будет гореть в Минске до 15 января.

Среди тех, кто смог увидеть включение огней на Октябрьской площади - восьмилетняя Варвара Горобченко. "Были с классным руководителем и воспитательницей в Красном костеле, смотрели спектакль на белорусском языке, а потом пришли сюда. Мне здесь нравится. Я вообще Новый год люблю, здесь все празднично. Елка красивая, сияет просто "вау", - поделилась впечатлениями девочка.

Праздничные ели установлены во всех районах Минска. Всего насчитывается 33 новогодних красавицы. Елка на площади Независимости украшена в бордово-золотой гамме, а возле Дворца спорта на проспекте Победителей дерево декорировано в серебряно-фиолетовых тонах. На площади Государственного флага разместится елка в национальных цветах, а вблизи ратуши появится композиция из изящных елок высотой 10, 12 и 14 м, которые будут подсвечены разными цветами.

К праздникам в столице установили новые объемные световые конструкции и тематические фотозоны.-0-