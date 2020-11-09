В Минске объявлен конкурс на лучшую игрушку для главной елки столицы

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске объявлен конкурс эскизов новогодних игрушек для главной елки столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"Идеи эскизных решений могут предложить все, кто представляют трудовые коллективы организаций столицы. Главное условие - на игрушке должен быть изображен логотип предприятия. По лучшему эскизу изготовят новогоднюю игрушку, которая станет украшением главной елки столицы", - уточнили в столичной мэрии.
Для участия в конкурсе нужно направить эскизное решение до 18 ноября включительно на электронную почту: minskreklama.od@yandex.by.
Победителей объявят 20 ноября. Авторы лучших работ получат подарки.
Организаторами являются Мингорисполком и администрации районов столицы.-0-