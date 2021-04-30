В Минске обновили республиканскую Доску почета

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня состоялось торжественное чествование регионов и организаций, занесенных на республиканскую Доску почета, передает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в праздничном событии на площади Государственного флага собрались коллективы организаций и предприятий, которые в 2020 году внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. "Занесение на республиканскую Доску почета - важное событие для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, которые сегодня здесь присутствуют. В течение продолжительного времени они прикладывали усилия для достижения наилучших результатов не зря. Их заметили, оценили и наградили, признали как лучших среди других подобных предприятий и организаций. Более чем уверен, что для них это приятное и важное событие. Надеюсь, такая награда станет для многих мотивацией для дальнейших побед, равно как и стимулом для их конкурентов, чтобы прикладывать больше усилий и в будущем тоже оказаться на Доске почета", - сказал заместитель министра экономики Сергей Митянский.

Сергей Митянский

Отбор лучших организаций основательный. "Особенностью обновленной Доски почета стало большое количество учреждений здравоохранения, размещенных на ней. Пандемия коронавирусной инфекции устроила проверку на прочность для нашей страны, и большой удар пришелся именно на работников поликлиник и больниц. Врачи работали круглосуточно, жертвовали своим здоровьем и времяпрепровождением с семьей ради сохранения жизни других людей. Это ценно и определенно заслуживает большого уважения и признания, именно поэтому на Доску почета попали 14 учреждений здравоохранения", - отметил замминистра.

Среди таких - 3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова Минска, которую сегодня на мероприятии представляла ее главный врач Наталья Саевич. "Поликлиники и больницы страны в прошедшем году столкнулись с серьезным вызовом, во время которого потребовалось задействовать весь профессионализм, жизненные силы для борьбы с коронавирусной инфекцией и спасения людей. Мы, равно как и другие учреждения здравоохранения, справились. Было сложно, выбивались из сил, но стоит выразить огромную благодарность коллективу, который, невзирая на все сложности, с достоинством их преодолел, - поделилась главврач. - Признание и благодарность для медицинских работников всегда важны, ведь это еще раз убеждает нас в том, что мы действуем правильно, делаем благое дело и приносим пользу людям, поэтому приятно, что наши труды заметили и оценили на таком высоком уровне".

По итогам работы за 2020 год на республиканскую Доску почета занесены 65 победителей отбора, среди которых восемь административно-территориальных единиц и 57 организаций. Среди районов лучшими стали Каменецкий и Кобринский в Брестской области, Несвижский и Логойский в Минской области, Мозырский район Гомельской области, а из городов и их территориальных единиц - Советский и Первомайский районы столицы, Ленинский район Бреста.

За достижение наилучших результатов в сфере социально-экономического развития по итогам работы за 2016-2020 годы отмечены Минск, Минская и Брестская области.

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Фото Павла Орловского