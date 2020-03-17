В Минске обновят 12 площадок для выгула домашних животных

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году обновят как минимум 12 площадок для выгула домашних животных и продолжат разъяснительную работу с владельцами питомцев. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам обследования после зимнего периода запланировано отремонтировать 12 площадок. То есть в каждом районе как минимум одна площадка. Если будет необходимость в большем количестве ремонта, значит, это будет выполнено", - сказала Анастасия Воробьева.

Она пояснила, что покрасочные работы имеют два года гарантии. Если оборудование площадки в этот срок уже поизносилось, новые работы выполняются по гарантии. И в случае поломки также проведут ремонт и покраску.

В каждом районе созданы комиссии, которые проводят рейды совместно с участковыми инспекторами на дворовых территориях, чтобы дисциплинировать владельцев домашних животных, разъяснить им требования выгула в специально отведенных местах. Принимаются и меры административного воздействия к нарушителям установленных правил - в прошлом году 47 владельцев были оштрафованы на общую сумму более Br2 тыс. Во время весеннего месячника также совместно с предприятием "Фауна города" будет проводиться аналогичная профилактическая и разъяснительная работа.

"В каждом районе есть не только площадки для выгула домашних животных, но и отведенные администрациями места, где возможен выгул собаки, например, оно не огорожено и не имеет оборудования для дрессировки. Ознакомиться с поадресным перечнем таких мест можно на сайтах районных администраций", - добавила Анастасия Воробьева.-0-