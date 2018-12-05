В Минске оборудуют 30 ледовых площадок

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время подготовки города к зимнему оздоровительному сезону оборудуют 30 ледовых площадок, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году календарная зима у нас совпала с фактической. По решению Мингорисполкома, в столице должно быть оборудовано 30 ледовых площадок и девять районных катков (освещенные, с пунктами переодевания, питания, заточки коньков и проката оборудования). Кроме того, должны появиться 26 хоккейных коробок, 12 лыжных трасс и 28 пунктов проката", - рассказала Светлана Демешко.

В Минске уже открыты две лыжные трассы. Одна из них располагается на проспекте Победителей, там подготовка началась заранее с использованием снежных пушек. Трасса хорошо освещена, есть места для переодевания и перекуса. В выходные открылась еще одна трасса в горнолыжном центре "Солнечная долина". На сегодня в городе также функционируют два мобильных катка. Первый открылся в начале ноября возле Дворца спорта, второй - 1 декабря в Заводском районе по улице Ташкентской. "При наступлении устойчивых минусовых температур и достаточном снежном покрове оставшиеся катки, хоккейные коробки и лыжные трассы будут дооборудоваться", - добавила Светлана Демешко.

"Что касается стоимости входных билетов, то цены на эти услуги определяют субъекты хозяйствования. На всех спортивных объектах существует прейскуранты цен со скидками, бонусами и другими предложениями. Скидки существуют для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, в школьные каникулы также будут предусмотрены какие-то бонусы, но на каждом спортивном объекте эта система своя", - отметила представитель Мингорисполкома.-0-