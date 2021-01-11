В Минске оборудуют три площадки для крещенских купаний

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для крещенских купаний в Минске оборудуют три площадки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Окунуться в ледяную воду горожане смогут уже вечером 18 января, начиная с 18.00, и до 20 января в районе спасательных станций "Комсомольское озеро" на улице Прогрессивной, 29а; "Дрозды" на улице Веснинка, 2а; "Цнянская" в районе улицы Лучайской, 5", - говорится в сообщении.

На всех точках с 18 января будут организованы пункты обогрева с чаем, полевая кухня и выездная торговля. Врачи и милиция будут дежурить круглосуточно.

Сейчас на всех спасательных станциях продолжается монтаж купелей с лестницами. Под их размер будет вырезана прорубь, затем конструкция погрузится в воду, чтобы людям было удобно спускаться.-0-