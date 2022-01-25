В Минске образованы городская и девять районных комиссий по референдуму

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совместном заседании президиума Мингорсовета и Мингорисполкома сегодня образованы городская и девять районных комиссий по референдуму, передает корреспондент БЕЛТА.

В собрании приняли участие члены президиума Мингорсовета и Мингорисполкома, представители общественных объединений, политических партий и трудовых коллективов, минчане, выдвинувшие своих представителей в состав комиссий. "В соответствии с действующим законодательством сегодня рассмотрели вопрос формирования городской и девяти районных комиссий по референдуму. Кандидатов выбирали путем открытого голосования. В состав городской комиссии и каждой районной вошли по 13 человек", - рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

По словам начальника главного управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома Андрея Морозова, всего в установленные на сбор заявок сроки поступило 140 документов о выдвижении членов комиссий по референдуму.

Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля.-0-