В Минске общественный транспорт временно не будет останавливаться у Дворца спорта 1 августа

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 1 августа общественный транспорт не будет высаживать и забирать пассажиров на остановке "Дворец спорта" по пр.Победителей, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Транспорт не будет останавливаться на указанной остановке в период с 10.00 до 15.30.

Изменения в работе общественного транспорта связаны с проведением спортивно-массовых мероприятий у здания Дворца спорта. В этот день в центре Минска будут праздновать 90-летие со дня образования воздушно-десантных войск.

В 11.00 начнутся показательные мероприятия: вальс БТР на воде, десантирование на землю и воду. Пройдут выставки одежды и оружия, спортивные соревнования, показательные выступления по рукопашному бою и городскому альпинизму, выступят боевые пловцы.-0-