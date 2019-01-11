В Минске обустроили 9 лыжных трасс и 47 катков

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для любителей зимнего отдыха оборудовали 9 лыжных трасс, 14 хоккейных коробок и 47 катков, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Татьяна Калинина.
Так, в Заводском и Партизанском районах для катания на коньках предусмотрено по три площадки (в том числе мобильный каток у "Чижовка-Арены"), в Ленинском и Советском районах - по шесть, Московском - семь, Октябрьском и Первомайском районах - по четыре, Фрунзенском - девять, Центральном - пять (в том числе мобильный у Дворца спорта). Катки оборудованы освещением, точками питания, пунктами заточки коньков и проката инвентаря.
На лыжах можно проехать по склону горнолыжного центра "Солнечная долина", на трех лыжероллерных и пяти лыжных трассах. Основная городская лыжня расположена в минском микрорайоне Веснянка, ее протяженность 5 км. Здесь в декабре открыли комплекс с пунктом проката и раздевалками. Также с завтрашнего дня услуги по хранению вещей и аренде будут оказывать у "Чижовка-Арены" в районе лыжероллерной трассы, проложенной в парке им. 900-летия Минска по ул. Ташкентской.
"Заливка катков и хоккейных коробок, обустройство лыжных трасс продолжается", - рассказала Татьяна Калинина.
По ее словам, к зимнему сезону в городе обновлен спортивный инвентарь. В районах закупили более 700 пар лыж, в том числе 495 пар для общеобразовательных и 113 пар для спортивных школ.-0-
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