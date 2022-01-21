21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске около 30% беременных и кормящих женщин прошли вакцинацию против COVID-19, сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

"Сегодня около 30% беременных женщин и кормящих мам в городе Минске уже получили вакцинацию. Это тоже очень важный момент. Я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что здесь мы заботимся о здоровье мамы и ее будущего малыша", - сказала Елена Богдан.

Любой родитель заботится о состоянии своего ребенка, о его здоровье, отметила председатель комитета. "И я надеюсь, что темпы вакцинации будут достаточно высокими и среди детского населения. Конечно, сейчас были каникулы, поэтому дети находились дома. Темпы вакцинации на этой неделе, мы видим, гораздо выше, чем были в предыдущие две недели", - обратила внимание Елена Богдан.-0-