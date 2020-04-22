В Минске около 6,3 тыс. многодетных семей стоят в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий Минска на сегодняшний день состоят 6352 семьи, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

"По данным на сегодняшний день, всего на учете в городе Минске 192 792 семьи, из них многодетных - 6352. В том числе 3866 из них ожидают направления на строительство жилых помещений", - сказала Елена Лукашевич.

Как ранее сообщала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в 2020 году Минску дано задание ввести в эксплуатацию 630 тыс. кв.м жилья, в том числе для нуждающихся - 190 тыс. кв.м, для строящих жилье с господдержкой - 116 тыс. кв.м. Также запланирован ввод жилых помещений для 1354 многодетных семей, еще 4079 направят на строительство жилья.

Для многодетных семей введут в эксплуатацию 12 домов, в которых предусмотрено 1367 квартир. И еще будут выданы направления на строительство 4436 квартир в 40 домах. Также в 2020 году планируют приступить к возведению 33 домов для многодетных. Самые крупные места застройки - Лошица-8.1, 8.2, Чижовка-6, 6а, территория в границах улиц Шаранговича - Горецкого - Рафиева и улиц Шишкина - Кулешова.

Кстати, в этом году в столичном жилом районе Сокол начнется строительство 81 блокированного дома для многодетных семей из числа нуждающихся. Возводить блокированные двухквартирные дома будут в три очереди (соответственно, ввод жилья запланирован на конец 2020 года, апрель и июнь 2021 года). Всего здесь смогут получить жилье - четырех- или пятикомнатную квартиру с отделкой - 162 семьи. Пока идет сбор информации о желающих. Однако специалисты отмечают, что такое жилье обычно пользуется меньшим спросом у многодетных.

К слову, по данным на март, в Минске обратились по вопросу досрочного распоряжения средствами семейного капитала 1113 человек, из них на улучшение жилищных условий - 1027, на медицинские цели - 28, на получение образования - 58. Положительное решение принято по 869 обращениям, и 23 решения об отказе из-за отсутствия оснований для разморозки капитала.-0-