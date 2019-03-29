В Минске определили единый график работы платных парковок

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все платные парковки открытого типа (без шлагбаума) в Минске перешли на новый режим работы, который будет единым для летнего и зимнего сезона, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора ГУ "Парковки столицы" Евгений Рабец.

"Основная цель изменения графика - повысить доступность парковок. Новый режим работы привязан к продолжительности рабочего дня минчан, поскольку после его завершения парковочные места и так свободны. Первоначально предполагалось утвердить график только на зимний период, но затем принято решение ввести его на постоянной основе, чтобы не было путаницы. К тому же, для нас нецелесообразно менять информационные стенды несколько раз в год. Так будет удобнее для всех", - пояснил Евгений Рабец.

Плата за машиноместа, оборудованные на улично-дорожной сети, взимается с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, при этом выходные дни - суббота и воскресенье. До декабря прошлого года открытые платные парковки работали с 8.00 до 20.00, затем тестировался новый круглогодичный график работы, который окончательно утвержден в конце марта.

Также Евгений Рабец рассказал о дальнейших планах по созданию зон платной парковки и подготовке к II Европейским играм. В частности, рассматривается возможность корректировки режима работы на период проведения знаковых спортивных соревнований. "Планы по обустройству новых парковок есть, но в ближайшее время дополнительные места открываться не будут. Люди привыкли к размещению платных и бесплатных парковок в городе, и если внедрять что-то новое, транспортные потоки будут перенаправляться. Рассматриваются такие варианты, что в интересах участников II Европейских игр (спортсменов, делегаций, туристов) некоторые парковки будут блокироваться для жителей. Но пока точной информации нет", - отметил он.

Всего в Минске 59 открытых платных парковок, оплатить услуги которых можно различными способами: при помощи смс-сообщения, мобильного приложения, ЕРИП, паркоматов. Также некоторые зоны платной стоянки предлагают автомобилистам приобрести месячный абонемент. В разных парковочных зонах доступный набор способов оплаты может отличаться. На открытых парковках действуют следующий тариф: Br1 за час стоянки. -0-