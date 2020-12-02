В Минске определили медучреждения, где окажут помощь при травмах

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обозначили места, где гражданам окажут травматологическую помощь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Экстренную специализированную помощь без госпитализации будут оказывать в приемном отделении травматологического корпуса 6-й больницы, а амбулаторную и стационарную травматолого-ортопедическую помощь - в городской клинической больнице скорой медицинской помощи и РНПЦ травматологии и ортопедии.

"Не будут оказывать травматологическую помощь в поликлиниках № 13 (прием в поликлинике № 30) и № 15 (прием в поликлинике № 2)", - говорится в сообщении. Пункты помощи для взрослых организованы в поликлиниках № 2, 19 и 40, а для детей амбулаторно в рабочие дни - в детских поликлиниках № 3, 5, 7, 8, 11 и 25. Все другие - в приемном отделении травматологического корпуса 6-й городской больницы.

Амбулаторную травматологическую помощь взрослым окажут в 37 поликлиниках столицы: в 30 принимают врачи-травматологи, а в 7 - врачи-хирурги.-0-