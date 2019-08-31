ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 31 августа 2019
Минск Малооблачно +18°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:05 Ситуация с паводком в Хабаровском крае ухудшается В мире
18:43 В Мьянме произошло землетрясение В мире
17:59 Экспедиция "Дорога к святыням" прибыла в Слоним Регионы
17:30 В Минске определили направления застройки рынка "Лебяжий" Регионы
17:03 Самолет с неисправным двигателем приземлился в московском аэропорту Шереметьево В мире
16:57 Нарушение скоростного режима стало причиной ночного ДТП в Бресте Происшествия
16:45 Александра Романовская выиграла открытый ЧБ по прыжкам на лыжах в воду, Анна Гуськова - 2-я, Алла Цупер - 3-я Спорт
16:23 Александр Ваховяк, Владислав Терпицкий и Марина Слуцкая не смогли завоевать медали ЧМ в Токио в предпоследний день турнира Спорт
16:16 В Петриковском районе нашли арсенал оружия и боеприпасов Происшествия
16:02 В Беларуси установлены нормы расхода топлива в области транспортной деятельности Экономика
15:30 Брестская область увеличит площади под озимые зерновые культуры Регионы
15:07 Престиж открытого чемпионата Беларуси по прыжкам на лыжах в воду с каждым годом растет - Козеко Спорт
15:02 МЧС выделят более Br2 млн на приобретение и ремонт техники Общество
14:43 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Казахстана Президент
14:28 Ивановский район признан победителем соревнования на уборке урожая в Брестской области Регионы
14:00 Лукашенко потребовал активно искать новые рынки сбыта сахара Президент
13:53 Ружаны приняли праздник тружеников села Брестской области Регионы
13:52 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Таджикистана Президент
13:48 Президенту Беларуси подарили лимонное деревце Президент
13:41 Лукашенко: надо нарастить экспорт картофеля, такого вкусного за границей мало Президент
13:31 Напечатать первую страницу Библии Скорины предлагают гостям Дня белорусской письменности в Слониме Культура
13:17 Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье: пилот погиб В мире
13:13 Лукашенко и Мирзиёев отмечают значительную активизацию контактов между странами во всех сферах Президент
13:06 Более 500 курсантов Военной академии приняли присягу Общество
12:55 В Лидском районе произошел торфяной пожар Происшествия
12:53 Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко Президент
12:47 В Бресте ночью столкнулись несколько машин Происшествия
12:28 Всеобщие выборы в Ботсване пройдут в октябре В мире
12:01 Лукашенко подчеркивает важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной Президент
11:47 Ураган "Дориан" усилился и приближается к побережью Флориды В мире
Все новости
Все новости
Регионы
31 августа 2019, 17:30

В Минске определили направления застройки рынка "Лебяжий"

Фото УП Минскградо
Фото УП Минскградо

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком утвердил градостроительный проект "Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах пр.Победителей - МКАД - ул.Тимирязева - ул.4-е Кольцо (граница жилого района Лебяжий)". Соответствующее решение №1937 от 5 июля 2019 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ разработан для регулирования инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке с учетом изменившейся ситуации и принятия ряда решений, в числе которых корректировка границ республиканского биологического заказника "Лебяжий", внесение изменений по функциональному зонированию генерального плана Минска и инвестпроекты.

Предусмотрено, что этажность застройки должна снижаться с приближением к территории заказника "Лебяжий" - от семи до трех этажей, при этом следует избегать использования стеклянных и особенно зеркальных отделочных материалов. Развитие территории заказника предполагает обустройство экологических троп, пешеходных и велосипедных дорожек, мест отдыха. Кроме того, рекомендуется особый режим рекреационного обустройства парковых территорий между заказником и прилегающими жилыми комплексами "Олимпик-Парк" и вдоль улицы Тимирязева. Также предлагается рассмотреть возможность включения в состав заказника участка треугольной формы с древесно-кустарниковой растительностью, примыкающего к заказнику с юго-восточной стороны и к территории жилой застройки "Олимпик-Парка" (площадь участка - 1,4 га).

Ландшафтно-рекреационные территории с низкими рекреационными нагрузками создаются вокруг заказника в виде прогулочного парка между зоной примагистральной застройки и особо охраняемой территорией, выполняя защитную, буферную функцию, снижая влияние урбанизации. Предусматривается создание прогулочно-тропиночной сети и прокладка велодорожки, приближенных к застраиваемым территориям, выделение участка гостиничного комплекса, резервирование рядом с существующей насосной станцией КНС-46 участка электроподстанции ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", место размещения которой определено генпланом Минска.

Фонд застройки на проектируемой территории формируется следующими типами: жилая многоквартирная - 115,5 тыс. кв.м общей площади квартир, жилая усадебная - 6,1 тыс. кв.м, общественная - 74 тыс. кв.м. "Застраиваемые жилые территории вдоль основных городских магистралей ул.Тимирязева и ул.Ратомской (участка 4-го полукольца) формируются в основном на экологически нарушенных территориях и трансформируемых землях ООО "Торговый дом "Ждановичи" за счет выноса площадок вещевого рынка по торговле подержанными товарами "Поле чудес", торгового городка "Лебяжий", торговли плодоовощной продукцией, стоянок автотранспорта. Размещаемый жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения по ул.Тимирязева будет представлен преимущественно жилой многоквартирной застройкой, интегрированной общественными функциями с объектами дошкольного и общего среднего образования на 230 и 720 мест соответственно. Выносу подлежат все временные объекты рынка, за исключением существующего административного здания, которое может быть сохранено или использовано под соответствующие функции", - сказано в проекте.

Территория вдоль ул.Ратомской будет представлена жилой застройкой многоквартирного и частично усадебного типа с торгово-бытовыми объектами и физкультурно-спортивным комплексом (строящийся комплекс "Олимпик-Парк").

Участок ул.Ратомской, построенной в 2014 году от пр.Победителей до ул.Тимирязева, предлагается продлить до ул.Колесникова, что позволит обеспечить транспортные связи между западным и северо-западным секторами города. Кроме того, проектом предложена реконструкция ул.Тимирязева от остановочного пункта Масюковщина до МКАД. Улицу предлагается расширить в северную сторону, с южной стороны существующая проезжая часть частично сохраняется как местный проезд для обслуживания торгового дома "Ждановичи". С северной стороны основной проезжей части предлагается строительство местного проезда для обслуживания перспективной застройки и размещения автостоянок.

Транспортное обслуживание района на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, проходящими по пр.Победителей, ул.Тимирязева и ул.Ратомской, электропоездами городских линий железной дороги (остановочный пункт "Лебяжий"), а также маршрутами трамвая по ул.Ратомской (4-му Кольцу).

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-

Теги
Минск Минский горисполком рынок строительство торговля
Новости рубрики Регионы
Республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" прибыла 31 августа в Слоним Экспедиция "Дорога к святыням" прибыла в Слоним
Анатолий Лис Брестская область увеличит площади под озимые зерновые культуры
Ивановский район признан победителем соревнования на уборке урожая в Брестской области
Ружаны приняли праздник тружеников села Брестской области
РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле
Председатель Слонимского райисполкома Александр Хомич, министр информации Александр Карлюкевич, директор ОАО "Белкнига" Александр Вашкевич Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко подчеркивает важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной
Белорусские аграрии намолотили почти 6,5 млн т зерна
Ружаны приняли праздник тружеников села Брестской области
"Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью
Топ-новости
Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко
Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира
Гороскоп на сентябрь 2019 года
Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко
Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, праздник культуры Армении и "Пущанские забавы"
РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье: пилот погиб
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси
Хоккеисты "Юности" в овертайме вырвали победу у "Лозанны" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br375
Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли
Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.