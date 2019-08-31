В Минске определили направления застройки рынка "Лебяжий"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком утвердил градостроительный проект "Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах пр.Победителей - МКАД - ул.Тимирязева - ул.4-е Кольцо (граница жилого района Лебяжий)". Соответствующее решение №1937 от 5 июля 2019 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ разработан для регулирования инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке с учетом изменившейся ситуации и принятия ряда решений, в числе которых корректировка границ республиканского биологического заказника "Лебяжий", внесение изменений по функциональному зонированию генерального плана Минска и инвестпроекты.

Предусмотрено, что этажность застройки должна снижаться с приближением к территории заказника "Лебяжий" - от семи до трех этажей, при этом следует избегать использования стеклянных и особенно зеркальных отделочных материалов. Развитие территории заказника предполагает обустройство экологических троп, пешеходных и велосипедных дорожек, мест отдыха. Кроме того, рекомендуется особый режим рекреационного обустройства парковых территорий между заказником и прилегающими жилыми комплексами "Олимпик-Парк" и вдоль улицы Тимирязева. Также предлагается рассмотреть возможность включения в состав заказника участка треугольной формы с древесно-кустарниковой растительностью, примыкающего к заказнику с юго-восточной стороны и к территории жилой застройки "Олимпик-Парка" (площадь участка - 1,4 га).

Ландшафтно-рекреационные территории с низкими рекреационными нагрузками создаются вокруг заказника в виде прогулочного парка между зоной примагистральной застройки и особо охраняемой территорией, выполняя защитную, буферную функцию, снижая влияние урбанизации. Предусматривается создание прогулочно-тропиночной сети и прокладка велодорожки, приближенных к застраиваемым территориям, выделение участка гостиничного комплекса, резервирование рядом с существующей насосной станцией КНС-46 участка электроподстанции ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", место размещения которой определено генпланом Минска.

Фонд застройки на проектируемой территории формируется следующими типами: жилая многоквартирная - 115,5 тыс. кв.м общей площади квартир, жилая усадебная - 6,1 тыс. кв.м, общественная - 74 тыс. кв.м. "Застраиваемые жилые территории вдоль основных городских магистралей ул.Тимирязева и ул.Ратомской (участка 4-го полукольца) формируются в основном на экологически нарушенных территориях и трансформируемых землях ООО "Торговый дом "Ждановичи" за счет выноса площадок вещевого рынка по торговле подержанными товарами "Поле чудес", торгового городка "Лебяжий", торговли плодоовощной продукцией, стоянок автотранспорта. Размещаемый жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения по ул.Тимирязева будет представлен преимущественно жилой многоквартирной застройкой, интегрированной общественными функциями с объектами дошкольного и общего среднего образования на 230 и 720 мест соответственно. Выносу подлежат все временные объекты рынка, за исключением существующего административного здания, которое может быть сохранено или использовано под соответствующие функции", - сказано в проекте.

Территория вдоль ул.Ратомской будет представлена жилой застройкой многоквартирного и частично усадебного типа с торгово-бытовыми объектами и физкультурно-спортивным комплексом (строящийся комплекс "Олимпик-Парк").

Участок ул.Ратомской, построенной в 2014 году от пр.Победителей до ул.Тимирязева, предлагается продлить до ул.Колесникова, что позволит обеспечить транспортные связи между западным и северо-западным секторами города. Кроме того, проектом предложена реконструкция ул.Тимирязева от остановочного пункта Масюковщина до МКАД. Улицу предлагается расширить в северную сторону, с южной стороны существующая проезжая часть частично сохраняется как местный проезд для обслуживания торгового дома "Ждановичи". С северной стороны основной проезжей части предлагается строительство местного проезда для обслуживания перспективной застройки и размещения автостоянок.

Транспортное обслуживание района на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, проходящими по пр.Победителей, ул.Тимирязева и ул.Ратомской, электропоездами городских линий железной дороги (остановочный пункт "Лебяжий"), а также маршрутами трамвая по ул.Ратомской (4-му Кольцу).

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-