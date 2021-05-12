12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске организуют месячник безопасного труда. Это одна из тем, которые сегодня обсуждались на оперативном совещании в столичной мэрии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Ожидается, что мероприятия месячника помогут усилить профилактическую работу, в том числе на предприятиях без ведомственной подчиненности, где несчастные случаи с работниками происходят чаще всего.

В столице наблюдается рост количества случаев производственного травматизма с тяжелыми последствиями в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проанализировать складывающуюся в городе ситуацию и в кратчайшие сроки внести предложения по вопросам безопасности труда на столичных предприятиях и в организациях.-0-