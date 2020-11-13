В Минске осенью проведено 17 акций и 7 субботников по озеленению

13 ноября, Минск /Корр. БЕНЛТА/. В белорусской столице нынешней осенью проведено совместно с населением 17 акций и 7 субботников по озеленению территорий города. Об этом сообщил сегодня генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в этом году предприятием высажено 22 тыс. деревьев и 157 тыс. кустарников. В том числе во время осеннего месячника на городских объектах высажено 6,42 тыс. деревьев и 84,8 тыс. кустарников. "Активно участвовали организации, учащаяся молодежь, общественные объединения и предприятия. Посадка выполнялась при озеленении строительных объектов, дворов, парков, скверов и других территорий, в том числе на МКАД. За осенний период проведено 17 акций, организовано 7 субботников, в которых участвовали работники ОСВОДа, МЧС, БРСМ, Комитета госконтроля, студенты и другие. Большой объем по озеленению выполнен на Минской кольцевой автодороге. По проектам высажено 527 деревьев и 50 173 кустарника", - рассказал Игорь Кушнеревич.

Особенно активно поработали озеленители в Первомайском, Советском, Фрунзенском районах, где высажено больше всего кустарников.

Посадочный материал выбирался с учетом рекомендаций Центрального ботанического сада НАН Беларуси - чтобы растения были устойчивы к городским условиям.

Игорь Кушнеревич обратил внимание на совместную работу зеленстроевцев и ЖКХ по проекту "Зеленый двор вместе!". В этом году непросто было согласовать все выделенные в дворовых территориях площадки под посадку, поэтому особенно важно, чтобы они были освоены в срок. "В соответствии с размещенными на сайтах схемами высажено 15,2 тыс. деревьев и 34,5 тыс. кустарников на 233 участках, - рассказал он. - Актуальными на этот год оставались 260 площадок. Необходимо завершить работы в Московском районе (14 площадок), Октябрьском (1), Партизанском (5), Первомайском (9), Фрунзенском (7), Центральном (3)".-0-

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