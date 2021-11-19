В Минске от COVID-19 привито более 30% населения, от гриппа - 20%

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице активно идет процесс вакцинации населения не только от COVID-19, но и гриппа: привито 33% и 20% населения соответственно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

"На 17 ноября от гриппа привито 369 165 человек, от COVID-19 - 613 170, - уточнили специалисты комитета. - Уже начата ревакцинация от коронавируса, на настоящий момент прививки сделали 9285 человек".

Вакцинация против инфекции COVID-19 в Минске проводится во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослого населения, в городских клинических больницах, в медсанчастях и здравпунктах промышленных предприятий, в некоторых детских поликлиниках. Всего функционирует 97 пунктов вакцинации, в том числе 36 мобильных, расположенных в крупных торговых и иных объектах. Работа пунктов вакцинации организована по графику, в том числе в субботние и воскресные дни. Информация о местонахождении и графике работы пунктов размещена на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сайтах учреждений здравоохранения.

Прививки детей и взрослых от гриппа выполняются во всех территориальных поликлиниках города.

"В этом году в столице кампания вакцинации против гриппа проходит с возможностью использования как вакцин для бесплатной иммунизации ("Гриппол плюс" российского производства), так и вакцин, доступных за средства предприятий, организаций и личных средств граждан ("Гриппол плюс" и "Ваксигрип-тетра" производства Франции). Ориентировочная стоимость прививки от гриппа - от Br8 до Br30 в зависимости от вида вакцины", - рассказали в комитете по здравоохранению.

Бесплатно получают прививку дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети с трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями, люди старше 65 лет, беременные, медицинские и фармацевтические работники.

Прививки от COVID-19 гражданам Беларуси проводятся бесплатно вакцинами "Гам-КОВИД-Вак", "Спутник Лайт", Vero Cell (КНР). Для ревакцинации применяется "Спутник Лайт".

"При желании пациента возможно совместное (в один день) применение вакцины против COVID-19 и вакцины против гриппа. Вместе с тем возможна и раздельная вакцинация: в этом случае сделать прививку против гриппа надо не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19", - заключили специалисты.-0-