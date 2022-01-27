27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске от COVID-19 вакцинировано около 2,5 тыс. детей. Об этом сообщила журналистам главный государственный санитарный врач столицы Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Детей вакцинировано, к сожалению, мало. Переживаем, потому что идет омоложение контингента, который заболевает. Если сначала заражались пожилые люди, потом граждане трудоспособного возраста, сейчас часто - молодые люди. На данный момент прививки в столице сделали около 2,5 тыс. мальчиков и девочек 12-17 лет. Это чуть более 2%", - рассказала Светлана Ермак.

Она отметила, что несовершеннолетних вакцинируют в поликлиниках, организуются прививочные бригады в школах. Для вакцинации детей нужно письменное согласие родителей. По словам главного санитарного врача, в Минске циркулирует омикрон-штамм. -0-