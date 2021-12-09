В Минске от гриппа привились уже 33,3% жителей

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прививки от гриппа получили уже 33,3% минчан, вакцинация продолжается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Эпидемиологи отмечают: для создания коллективного иммунитета должны быть привиты от гриппа не менее 40% жителей города. Право на бесплатную прививку вакциной российского производства "Гриппол плюс" имеют люди из групп риска: с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные, дети.

"Кроме того, сделать прививку можно и на платной основе. Для этого доступны "Ваксигрип Тетра" (Франция) и "Гриппол плюс" (Россия). Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в крупных торговых центрах столицы", - сказала главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.-0-