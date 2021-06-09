В Минске от коронавируса привили уже более 64 тыс. человек

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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема организации и проведения вакцинации минчан стала одной из центральных на оперативном совещании в Минском горисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
На сегодняшний день привиты от коронавируса уже более 64 тыс. горожан. Вакцинацию прошли около 23 тыс. медработников, более 1 тыс. сотрудников сферы социального обслуживания и около 16 тыс. работников системы образования столицы.
Прививку сделали и почти 54 тыс. минчан в возрасте старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил разработать конкретные графики проведения прививочной кампании для каждого предприятия города, предусматривающие максимальную вакцинацию работников.-0-