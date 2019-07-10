10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыли движение по Южной магистрали, построенной вдоль железной дороги Минск - Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном открытии принял участие заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. "Эта дорога построена в нормативные сроки (за 22 месяца), обошлась городу в Br30,5 млн. Здесь реализован ряд интересных идей, сопряжены вело- и пешеходная дорожка. Посмотрим, как эти нововведения себя проявят. Лучший опыт будем расширять", - отметил он.

Заместитель главы администрации Октябрьского района Александр Мацевич, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, главный инженер ГП "Гордорстрой" Василий Тибеж, начальник управления ОАО "СУ-72 Трест №15 Спецстрой" Илья Перуновский

Южная магистраль находится на территории Октябрьского района между ул. Володько и ул. Асаналиева. Как пояснил главный инженер ГП "Гордорстрой" Василий Тибеж, это трехполосная автомобильная трасса протяженностью более 2,5 км. "Магистраль включает в себя транспортную развязку в виде неполного клеверного листа на перекрестке ул. Володько и ул. Аэродромной. Мы его сделали таким образом, что с этой развязки можно повернуть как налево, так и направо во всех направлениях. Также был расширен подземный пешеходный переход станции Минск-Южный, реконструирована ДС "Серова". Плюс по трассе магистрали проходит водовод реки Лошица, потребовалось выполнить комплекс мер и заключить эту реку в искусственное водопропускное сооружение", - рассказал главный инженер.

По сути, магистраль является дублером ул. Кижеватова. Таким образом удастся снять часть транспортной нагрузки с этой улицы, а также разгрузить транспортные потоки, которые будут следовать из центра города. В перспективе планируется продлить магистраль до МКАД.

Кроме того, дорога окаймляет комплекс "Минск Мир" со стороны железной дороги. "Трасса разработана так, что все внутриквартальные проезды и выезды комплекса увязаны с Южной магистралью. Инженерные сети трассы созданы с перспективой застройки района", - заключил Василий Тибеж.-0-

Фото Рамиля Насибулина