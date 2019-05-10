В Минске открыли движение по развязке на пр. Дзержинского

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено строительство развязки по пр. Дзержинского, ее открыли для движения транспорта, сообщили БЕЛТА на предприятии "Гордорстрой".

Объект стал частью 1-го городского транспортного кольца, который соединит улицы К. Либкнехта и Толстого, позволит разгрузить центр Минска от транзитного транспорта. Строительные работы здесь велись с апреля 2017 года. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей территории. Будет нанесена дорожная разметка, установлены разделительные ограждения.

Автомобильная развязка с путепроводом представляет собой неполный "клеверный лист" с четырьмя правоповоротными и тремя левоповоротными съездами.

Также в городе продолжается строительство новой улицы от улицы Колесникова до МКАД с разворотным кольцом, реконструкция улиц Уманской и Макаенка. В 2019-2020 годах "Гордорстрой" планирует приступить к реконструкции улицы Я.Купалы (от моста через Свислочь до улицы М.Богдановича), улицы Жуковского (от улицы Могилевской до улицы Сенницкой), центральной аллеи парка Тиволи, участка канализационного коллектора от улицы Фабричной до Партизанского проспекта, контактной сети троллейбусов на перекрестке улицы Ольшевского и проспекта Пушкина и др.-0-