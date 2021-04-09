В Минске открыли велосезон

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовым пробегом в Минске сегодня официально открыли велосезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В пробеге приняли участие около 50 руководителей органов исполнительной власти. Стартовав с магистральной велодорожки у аквапарка "Лебяжий", они направились через проспект Победителей к монументу Победы, где возложили цветы в память о жертвах фашистских концлагерей. "В нынешнем году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, а 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Наш велопробег совмещен с возложением, чтобы отдать дань памяти жертвам войны", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Как отметил Telegram-канал, после велопробега руководители отправились на рабочие места.-0-

Фото из Telegram-канала "Минск. Официально"