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18 марта 2020, 08:48

В Минске открылся "Мамский дом"

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коворкинг, свободное пространство и образовательный центр для женщин в декрете "Мамский дом" открылся в столице, сообщила БЕЛТА автор и руководитель проекта Татьяна Щуко.

От возникновения идеи до открытия прошло почти полтора года. Суть "Мамского дома" в том, чтобы предоставить возможность каждой женщине в декрете развиваться, восстанавливаться и самое главное делать это без отрыва от общения и заботы о ребенке. Особое внимание уделяется потребностям мам детей первого года жизни.

В проекте реализована философия Self Mama. Автором термина считается российский психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская. Это философия современных мам, которая предоставляет женщине моральное право не выбирать, а успешно совмещать саморазвитие и материнство, а ребенку дает возможность знакомиться с мамой через погружение в ее ежедневную жизнь. Такой подход помогает найти баланс между своими амбициями и потребностями ребенка, оставаться разносторонней личностью, не выпадая из профессии, уделять равное количество сил и энергии каждой из сторон своей личности.

"После рождения первого ребенка почувствовала, что означает быть в социальной изоляции, - призналась Татьяна Щуко. - Решила, что такой образ жизни мне не подходит. Как оказалось, таких мам много. И я объединила их в проекте "Мамский движ", где мы собирались с детьми, танцевали и выступали на открытых площадках. После добавились тематические встречи, лектории, марафоны, бранчи, мамские пикники, где обсуждались темы, которые интересны маме и женщине. За это время провели около 200 мероприятий и поняли, что нужна своя площадка, свой "Мамский дом", место, куда можно прийти с ребенком и просто выдохнуть, получить поддержку других мам, уделить внимание себе".

Средства на реализацию проекта были собраны родителями Беларуси и зарубежья на краудфандинговой площадке "Улей". Всего идею финансово поддержали более 400 человек.

"Мамский дом" предлагает мамам занятия йогой и коуч-сессии. Женщин приглашают принять участие в speaking club, мастер-классах по макраме и вязанию, пройти курсы по стилю. Некоторые помещения можно арендовать под семейные праздники и корпоративные мероприятия.

В планах - организовать курс по этикету, курсы для беременных, запустить бизнес-акселератор "Мамский стартап", организовать мамские танцы, открыть книжный клуб, помочь с восстановлением после родов.

Дети в свою очередь могут попробовать себя в музыке, сыграть в спектакле, пройти мастер-класс по росписи пряников. В будущем им смогут предложить курсы по актерскому мастерству, моделингу, малышковой гимнастике, детскому развитию.

Для семей будут проходить групповые встречи с психологом, кинопросмотры, праздники.

Кстати, в "Мамском доме" будут рады видеть не только мам с детьми, но и пап, бабушек, дедушек, других членов семьи.

Пространство открыто со вторника по воскресенье в 10.00-13.00. С 13.00 до 19.00 - время для организации мероприятий, а также других программ коворкинга. Еженедельную программу и график работы можно найти в одноименном профиле в Instagram и на сайте "Мамского дома".-0-

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