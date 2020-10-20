В Минске открыто 9 новых маршрутов городского наземного транспорта

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году открыто девять новых маршрутов городского наземного транспорта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске на сегодня работает 199 маршрутов автобусов, восемь - электробусов, 89 - троллейбусов, восемь - трамваев. И пока еще две линии метрополитена. Также работают маршрутные такси по 43 маршрутам. Для их обслуживания ежедневно на линию выходит порядка 1870 единиц подвижного состава.

"В течение этого года, с января по сентябрь, в городе открыто девять новых маршрутов - восемь автобусных и один троллейбусный. Это связано с развитием новых жилых районов, - рассказал Александр Каптюх. - И большой пласт маршрутов связан с переводом поселка Колодищи в перечень населенных пунктов, обслуживаемых городскими маршрутами с соответствующим тарифом".

Он перечислил маршруты, которые связали, например, Озерцо и Боровляны, Малиновку и Атолино. "Кроме того, организован троллейбусный маршрут №21, закрыты троллейбусный маршрут №8 и автобусный №947, который работал как временный на период строительства поворота троллейбусной линии с пр.Пушкина на ул.Ольшевского", - указал Александр Каптюх.-0-