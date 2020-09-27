В Минске открыты станции метро Уручье и Борисовский тракт

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 19.13 на вход и выход открылись для пассажиров станции Уручье и Борисовский тракт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

Ранее были открыты и другие станции метро. По информации минского метрополитена, 17.34 открыт для пассажиров вестибюль 1 (вход со стороны железнодорожного вокзала) станции Площадь Ленина.

В 18.10 открыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа".

18.31 открыты станции Академия наук, Московская, Парк Челюскинцев.

В 19.10 открыты для пассажиров станция Восток и вестибюль 2 станции Площадь Ленина (со стороны Площади Независимости).

В 19.13 открыты для пассажиров станции Уручье и Борисовский тракт.