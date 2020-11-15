В Минске открыты все станции метро

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все станции метро в Минске открыты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"В 16.55 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - сообщает пресс-служба подземки.

Сегодня утром закрывали станции "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", все станции от "Купаловской" до "Кунцевщины" включительно, все станции третьей линии, а также второй вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости).-0-