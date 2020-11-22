В Минске открыты все станции метро

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все станции метро в Минске открыты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал метрополитена.

"В 16.10 все станции открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - сообщает пресс-служба столичной подземки.

Сегодня днем закрывали станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", "Каменная горка", "Петровщина", а также все станции третьей линии метро.

Кроме этого, временно были отменены остановочные пункты по пр.Независимости от ул.Я.Купалы до ОП "Институт Культуры" в обоих направлениях. Сейчас движение наземного транспорта восстановлено.-0-