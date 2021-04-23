В Минске открывается международная выставка-ярмарка "Отдых-2021"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске открывается 23-я международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2021", сообщает БЕЛТА.

На выставке будут представлены все аспекты деятельности туристической отрасли: MICE-туризм (организация и проведение корпоративных мероприятий в сфере делового туризма), агроэкотуризм, медицинский, спортивный туризм, образовательные туры, организация экскурсионных программ, оказание транспортных услуг, круизы, детские туры и др.

В рамках мероприятия состоятся воркшоп Leisure&Travel (отдых и путешествия), круглые столы, семинары и т.д.

Международную весеннюю выставку-ярмарку туристских услуг "Отдых-2021" проводит Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси. Мероприятие с 23 по 25 апреля пройдет по адресу: Минск, пр-т Победителей, 14.-0-