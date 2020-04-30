В Минске открывается сезон фонтанов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске начинают работу фонтаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

Всего в этом году в Минске будут работать 35 фонтанов. По словам главного инженера, порадуют в этом сезоне жителей столицы два новых рукотворных гейзера. Так, сегодня впервые включат классический фонтан - он заработает возле Верховного суда. В скором времени на ул.Пулихова запустят светомузыкальный плоскостной динамический фонтан с водным лабиринтом, куполами и двумя параллельными водяными аллеями. Пока же на объекте завершаются строительные работы, ведется наладка оборудования.

С подробным графиком работы фонтанов по будним и выходным дням можно ознакомиться на сайте "Минскзеленстроя". При дождливой погоде, температуре воздуха ниже 10 градусов тепла и сильном ветре все рукотворные гейзеры столицы отключаются. На некоторых из них установлено специальное оборудование, которое позволяет реагировать на неблагоприятные погодные условия и корректировать работу фонтанов. Поэтому при планировании прогулок и фотосессий нужно не только учитывать расписание, но и обращать внимание на прогноз погоды.-0-