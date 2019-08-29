В Минске ожидается рост доли партнерских родов до 17%

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по итогам года ожидается увеличение в этом году доли партнерских родов примерно до 17%, сообщила журналистам главный специалист (акушер-гинеколог) комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отмечаем увеличение числа совместных родов в учреждениях. Если пять лет назад их было 10%, то по окончании этого года, предполагаю, будет 17-18%. Есть желание со стороны населения. Различные открытые мероприятия, которые проходят на базе родильных домов, показывают: мужчины все больше интересуются такой возможностью", - отметила Ирина Иконостасова.

По ее словам, всего в прошлом году в Минске было зарегистрировано около 20 тыс. родов. "Наша задача - создавать комфорт для рожениц и для пар. Женщины сейчас очень требовательны к оказанию помощи", - сказала Ирина Иконостасова. И как раз открытость родильных домов, мероприятия типа дней открытых дверей, а также прошедший в августе "Марафон женского здоровья" способствуют этому. Непосредственное общение позволяет самим учреждениям делать обобщенный вывод о том, что необходимо улучшить в своей работе. А у будущих родителей формируется положительное впечатление о том или ином учреждении, персонале.-0-