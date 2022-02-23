23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске перепрофилируют отделения для пациентов с хроническими заболеваниями и ковидом, сообщила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

"В эту волну мы видим возрастных пациентов, у которых на фоне ковида обостряется течение хронических заболеваний. Мы для себя приняли решение, и оно поддержано Министерством здравоохранения: в городе выводим профильные отделения для оказания медицинской помощи пациентам по кардиологическому профилю с коронавирусной инфекцией, гастропрофилю с коронавирусной инфекцией", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, "коронавирус сейчас уходит немного быстрее, чем это было в четвертую волну, но он запускает необратимые механизмы хронических заболеваний".

Минздрав еженедельно информирует о том, какие больницы оказывают плановую медицинскую помощь и какие закрыты под коронавирусную инфекцию. "Принимая решение переводить или не переводить в красную зону, хирургическую помощь мы выводим (в красную зону. - Прим. БЕЛТА) в последнюю очередь, потому что понимаем, что скопилось достаточно большое количество пациентов", - отметила Елена Богдан.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома добавила, что экстренную медпомощь в стране никогда не останавливали. "Более 50% коечного фонда того же Минска под ковид мы никогда не переводили даже в самую тяжелую, четвертую волну", - подчеркнула она.-0-