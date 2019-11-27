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27 ноября 2019, 19:22

В Минске пересмотрят нормы потребления воды при отсутствии прибора учета

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскводоканал" разработало предложение об изменении норм потребления воды. Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме уже поддержал данное предложение, теперь оно будет вынесено на рассмотрение мэрии, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра по расчетам с потребителями "Водосбыт" УП "Минскводоканал" Василий Ананич.

Необходимость пересмотра связана с тем, что потребители (физические лица) и абоненты (юридические) столицы, у которых не стоят приборы учета воды, рассчитываются по нормам водопотребления, установленным еще в 2003 году. "С тех пор кардинально поменялись некоторые нормативно-правовые акты, условия сегодняшнего дня диктуют рассматривать объемы потребления при отсутствии приборов учета иначе. Это во-первых. Во-вторых, ведение хозяйственной деятельности как абонентов, так и физических лиц уже осуществляется по-иному. Например, ЖЭУ, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги для многоквартирных жилых домов, ранее использовали один общий норматив для всех видов услуг, связанных с водопотреблением, но теперь разные услуги оказывают разные подрядчики, которые несут разные затраты", - пояснил Василий Ананич.

Все эти условия были учтены ЧП "Белинжпроект", которым на научной основе разработаны новые нормы водопотребления. Составлен их перечень с соответствующей кубатурой воды, необходимой для той или иной работы: к примеру, сколько воды требуется на помыв 1 кв.м лестничной клетки ежемесячно. Эти нормы и легли в основу предложения, которое еще будет рассматриваться Мингорисполкомом. "Пересмотр данного вида норм повлечет за собой уменьшение водопотребления для юридических лиц, организаций, оказывающих ЖКУ", - подытожил Василий Ананич.

Второй важный момент, который включен в предложение, - пересмотр нормы водопотребления жителями, в квартирах которых не установлены приборы учета. Это делается для того, чтобы стимулировать таких потребителей на установку приборов. "Нужно понимать, что прочих потребителей, у которых водосчетчики установлены, этот пересмотр никоим образом не затронет. А таких большинство. Сегодня почти 97% жилфонда Минска оснащено приборами учета воды", - отметил Василий Ананич.

Он подчеркнул, что предложение по изменению нормы водопотребления для квартир без счетчиков основано на тщательном анализе ситуации. "Мы изучили такие лицевые счета. Зачастую в квартирах, где не установлены приборы учета, прописаны один-два человека. А фактически там проживает большее количество. Они платят по небольшой норме, а фактически расходуют больше, и без счетчика это не отследить. Если мы увеличим норму, то платить по ней будет уже невыгодно. Это стимулирует человека поставить прибор учета", - заключил Василий Ананич.

Минскводоканал стремится к тому, чтобы 100% квартир в городе имели приборы учета и оплачивали водопотребление по показаниям. Это, кроме экономии финансовой, дает и воспитательный эффект - приучает к бережному отношению к важнейшим природным ресурсам.-0-

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