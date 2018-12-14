В Минске пересмотрят подходы к проведению противогололедных мероприятий

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок проведения противогололедных мероприятий пересмотрят в Минске, определят приоритетные участки улично-дорожной сети и тротуаров, обработке которых необходимо уделить внимание в первую очередь. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, речь идет о дорогах и пешеходных связях с уклоном, плиточном покрытии. В отдельные дни, когда образуется наледь, предлагается использовать вместо соли и песко-соляных смесей в особо опасных местах более эффективные специальные рассолы.

Кроме того, рассматривается вопрос усовершенствования логистики, маршрутов движения специальной техники, чтобы работы проводились быстрее. Как проинформировал генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, предприятие подготовило отдельный регламент по противогололедным мероприятиям, где учтены все эти вопросы. Что касается замены соли и песко-соляных смесей другими материалами, то их применение обойдется дороже.

"Гололед бывает не каждый день, и в день, когда плюсовые температуры сменяются минусовыми, можно рассмотреть вопрос обработки специальными рассолами. Нужно оценить ситуацию", - считает Виктор Лаптев.

Как сообщалось ранее, "Горремавтодор" занимается ликвидацией зимней скользкости в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни. Особое внимание уделяется участкам уличной дорожной сети, прилегающим к социально значимым объектам. В среднем каждые сутки на уборке задействованы примерно 600 человек и 550 единиц спецтехники.-0-