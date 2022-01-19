В Минске планируют обновить 75 объектов Слепянского водохранилища

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске запланировали работы по реконструкции Слепянского водохранилища - здесь будут обновлены 75 объектов вдоль маршрута. Об этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал сегодня студентам столичных вузов во время очередного молодежного стрима (М-стрима), передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Минска продолжает общение с молодежью столицы в онлайн-формате. Очередной диалог с подключением девяти вузов состоялся сегодня. Среди вопросов, которые задавали студенты, часто звучали темы благоустройства и развития города. Например, ребята спрашивали о планах по объединению отдельных велодорожек Минска в полноценные маршруты, о реконструкции Слепянского водохранилища.

"На данном участке планируем провести восстановление и капитальный ремонт 75 объектов. На выполнение работ выделены денежные средства, выполнять их будет Минскзеленстрой", - рассказал Владимир Кухарев.

Возможность подработки и трудоустройство на первое рабочее место, уровень зарплаты, развитие города и страны в целом, проект изменений в Конституцию - спектр поднимаемых тем, как подчеркнул по итогам общения председатель Мингорисполкома, говорит о том, что современная молодежь "осознанная, компетентная, мобильная, креативная, раскрепощенная". "Они задают вопросы со своим видением проблемы, зачастую дают и свои варианты ответов. Предложения, которые прозвучали, нас заинтересовали. Например, как организовать в Мингорисполкоме и администрациях районов День студента, чтобы они могли получать знания о работе госорганов и в будущем связать свою жизнь с этим", - добавил Владимир Кухарев.-0-