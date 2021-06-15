В Минске планируют обновить дворовые спортивные площадки

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в течение трех лет спортивные площадки во дворах обновят на современные многофункциональные объекты. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности в Минске есть 3724 профильных сооружения. На внутридворовых столичных территориях функционирует 288 спортивных площадок. Мониторинг за состоянием таких объектов проводится постоянно, в апреле вместе с администрациями районов проверили абсолютно все, чтобы определить, какие требуют частичного ремонта, а где необходимо полное обновление объекта. Планируем их реконструировать в течение ближайших трех лет", - рассказал Максим Воропай.

Большинство старых объектов заменят многопрофильной спортивной площадкой. Проект разработало главное управления спорта и туризма. "Площадка довольно большая, может быть использована как для проведения обычных игр, так и небольших соревнований. Она имеет искусственное покрытие. Ворота, стойки, скамейки съемные, что позволяет модернизировать ее под любой вид спорта. Строительство площадки в среднем будет обходиться бюджету до Br80 тыс.", - добавил Максим Воропай.

Кроме того, главное управление спорта и туризма Мингорисполкома совместно с республиканским государственно-общественным объединением "Президентский спортивный клуб" планирует реализацию проекта "Спорт для всех". Его цель - обустройство уличных площадок для тренировок и занятий воркаутом. Места для их оборудования уже определены в каждом административном районе Минска.-0-