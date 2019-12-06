В Минске планируют после Нового года централизованный сбор елей для утилизации

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируют развивать новую концепцию утилизации новогодних елей. После праздников в два последних воскресенья января деревья могут собирать для дальнейшей переработки на топливо и компост. С такой инициативой выступил генеральный директор СООО "Ремондис" Эрвин Куртбединов во время оперативного совещания в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году встал вопрос, каким образом мы утилизируем новогодние елки. На тот момент у нас не было законченной концепции, потому что все делалось по старинке из-за того, что не было объектов по утилизации. Вместе с крупногабаритными отходами все отправлялось на полигоны. Это примерно 200 т сырья, или 340 тыс. новогодних елок. Предлагается новая модель - на дворовых территориях собираются елки, вывозятся нашей организацией и перерабатываются", - рассказал Эрвин Куртбединов.

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