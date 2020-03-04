В Минске планируют создать более 7 тыс. мест для трудоустройства молодежи

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские предприятия планируют предоставить молодежи более 7 тыс. мест для трудоустройства. Об этом сообщил сегодня на минском городском семинаре для идеологической вертикали столицы начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Сергей Шендик, передает корреспондент БЕЛТА.

Одно из приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики в Минске - трудоустройство в составе студенческих отрядов. "К сожалению, до сих пор острой остается проблема предоставления предприятиями столицы мест для трудоустройства молодежи. В перечень пока внесено 178 объектов, предварительно просматривается создание 7,2 тыс. мест для трудоустройства", - сказал представитель Мингорисполкома.

Сергей Шендик призвал представителей предприятий и администраций районов сосредоточиться на работе в этом направлении. "В первую очередь это касается идеологов предприятий", - подчеркнул он. В качестве примера начальник главного управления привел завод "Атлант". Изначально там отказывались предоставлять места для трудоустройства молодежи, ссылаясь на специфику производства. А сегодня завод стал одним из ведущих предприятий по организации занятости.

"Вывод очевиден - вопросами трудоустройства нужно заниматься предметно и целенаправленно, искать не причины для отказа, а направлять усилия на поиск возможностей для решения проблем", - заключил Сергей Шендик.

На семинаре также подвели итоги деятельности идеологической вертикали Минска в 2019 году и обозначили перспективы и задачи на текущий год. Около 160 представителей различных сфер ознакомились с опытом коллег при посещении трудовых коллективов столицы и поделились своими результатами во время пленарного заседания.-0-