В Минске планируют создать фонд помощи по стерилизации и лечению бездомных кошек

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд помощи бездомным кошкам "Квакайзер" планируют создать в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала автор идеи Илона Масловская.

Команда волонтеров уже неоднократно спасала бездомных животных: оставляли себе, отдавали родителям и друзьям, подлечивали и выпускали обратно на улицу, пристраивали в новые дома к небезразличным незнакомцам.

Все изменилось минувшей зимой. "Мы поняли, что вроде как делаем полезную работу, но каждый год видим одно и то же - воз и ныне там. Мы боремся с последствиями, но не устраняем проблему. А проблема в том, что животные постоянно размножаются. В этом году мы пристроили котят, а эта кошка или другая через год снова родит, да и сами котята будут размножаться дальше. Так у нас возникла идея массовой стерилизации бездомных кошек", - рассказала Илона Масловская.

С этой задумкой волонтеры пришли на конкурс Social Weekend. Проект они назвали "Квакайзер" - в честь первого котика, который появился у Илоны и ее мужа. Ребята дошли до полуфинала. За эти месяцы они собрали команду и, наконец, громко заявили о себе, чтобы, по словам Илоны Масловской, "люди, которые готовы чем-то помогать - присмотреть за котиком, приобрести что-нибудь - узнали о нас и могли присоединиться".

В финал проект не прошел. Но они по-прежнему намерены реализовать свою идею. "Для начала планируем создать юридическое лицо и зарегистрировать благотворительную организацию - фонд помощи бездомным кошкам "Квакайзер". Потом хотим арендовать помещение (скорее всего в Сухарево, где мы живем). Далее будем обзванивать ветклиники и узнавать их цены на услуги. С теми, кто предложит лучшие условия, будем сотрудничать", - пояснила активист.

Когда все будет готово, команда начнет отлавливать бездомных кошек в своем районе, а потом и по всему Минску. Ветврач будет стерилизовать животных, при необходимости и лечить. После процедур кошки смогут какое-то время отлежаться и отдохнуть - для этого будут оборудованы места в арендованном помещении. Далее кошек будут либо пристраивать в семьи, либо отпускать обратно на улицу.

"Сначала мы думали создать приют. Но в нем мы могли бы разместить максимум 30 кошек. Столько можем собрать за один день. А как помогать остальным? Потому и решили создать не приют, а целую систему помощи кошкам. Так у нас есть шанс замедлить и однажды остановить процесс размножения бездомных животных без применения силы", - заключила Илона Масловская.

Напомним, конкурс организован фондом "Добра" и существует уже 7 лет. За это время в нем участвовали более 3,5 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - в открытости и быстроте реализации в каждом уголке страны. Подать заявку может любой человек или организация, если идея не касается религии и политики. Среди известных выпускников конкурса - поисково-спасательный отряд "Ангел", инклюзивная пекарня "Добрае печыва", инклюзивный пляж на Минском море, больничные клоуны Фанни ноуз и другие (всего более 300 проектов). За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на $450 тыс. в эквиваленте.-0-