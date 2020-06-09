В Минске по некоторым маршрутам пустили дополнительный транспорт

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжают сокращать интервалы движения общественного транспорта в часы пик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Сегодня вечером некоторые горожане могли добраться домой с меньшим количеством попутчиков: на автобусные маршруты №37, 42, 99 и 100 в часы пик пустили дополнительный подвижной состав.

С завтрашнего дня утром и вечером в часы пик дополнительные составы запустят и в метро. Интервал движения поездов сократится с 2,5 минут до 2 минут на обеих линиях.

Утром чаще будут ходить троллейбусы маршрута №36. На трамвайном маршруте №6 пустят два дополнительных вагона.

В Мингорисполкоме добавили, что в городе постоянно проводят мониторинг пассажиропотока на маршрутах наземного и подземного городского транспорта. На переполненных маршрутах оперативно добавляют подвижной состав.-0-