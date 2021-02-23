В Минске по нескольким адресам сегодня не будет тепла - идет оперативный ремонт в сети

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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" сегодня планирует отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения, сообщили БЕЛТА в секторе связей с общественностью РУП "Минскэнерго".
В связи с этим у некоторых потребителей будет отсутствовать теплоснабжение.
Так, с 9.00 до 14.00 будет отключено отопление по ул. Искалиева, 14а; Корицкого, 4; Плеханова, 16, 18, 18 к. 1, 2, 18а, 19, 21, 23, 25; Тухачевского, 11, 13, 15.
А также с 9.00 до 17.00 отключат потребителей по адресам: пр. Партизанский, 105, 107; ул. Украинская, 15,15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а; Центральная, 17, 19; Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 26.
РУП "Минскэнерго" приносит свои извинения за временные неудобства.-0-