В Минске по участку первого кольца к ст.м. "Молодежная" могут пустить общественный транспорт

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный транспорт до станции метро "Молодежная" от проспекта Дзержинского, возможно, будет запущен в ближайшей перспективе. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак поддержал такую идею, высказанную во время прямой телефонной линии одним из обратившихся, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интересное предложение, рассмотрим его обязательно", - пообещал Анатолий Сивак, поблагодарив звонившего за подсказку.

Переулок Домашевского, который является частью строящегося 1-го транспортного городского кольца, уже имеет новое покрытие. Есть даже один оборудованный остановочный пункт. По мнению горожанина, для пуска общественного транспорта на данном участке не нужно много усилий. При этом, увязав район улицы Р.Люксембург с помощью автобусного сообщения со станцией метро "Молодежная", можно обеспечить ее жителям более быстрый доступ к подземке, а также разгрузить выезд в сторону Немиги и железнодорожного вокзала.

Кроме того, Анатолий Сивак отметил, что строительство кольца может быть завершено быстрее, чем за три года.

Ускориться хотелось бы с ремонтом путепровода на МКАД. "Общая установка - закончить в октябре. Мы хотели быстрее. Главная проблема - работать можно только, когда есть окна в движении поездов, чтобы обеспечить безопасность", - отметил председатель Мингорисполкома.

При этом он считает, что не так много в городе проводится дорожных работ, чтобы именно в них видеть корень проблем с пробками. "Проблемы с трафиком в большинстве своем вызваны ДТП. Мы ведь не так много дорожных работ ведем. Одна авария - и целая улица встала. Так что будьте взаимовежливы", - призвал Анатолий Сивак.

Мэр столицы подчеркнул, что поддержание в должном состоянии существующей инфраструктуры для города, возможно, даже более важно, чем строительство новых развязок.

Также, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о развитии городского транспортного парка, мэр столицы отметил, что в ближайшей перспективе будут закуплены 10 трамваев и 30 троллейбусов. Идет процедура определения поставщика. "Думаю, сами жители только выиграют от того, что проводится конкурс", - подчеркнул Анатолий Сивак.-0-