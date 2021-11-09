В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возложение цветов к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга, состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"10 ноября в нашей стране День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Этот день знает каждый милиционер. Всегда празднование начинаем именно с возложения цветов к памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел, которые исполнили свой долг ценой собственной жизни", - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков во время беседы с журналистами.

Глава МВД подчеркнул значимость многолетнего опыта обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в государстве, организации эффективной борьбы с преступностью. "Мы очень благодарны своим ветеранам за тот опыт, традиции, которые оставили нам в наследие. Мы ценим подвиг капитана Константина Владимирова в годы Великой Отечественной войны, борьбу с бандформированиями как в послевоенные годы, так и в лихие девяностые. Уже в современной Республике Беларусь прекрасно помним охрану общественного порядка по причине массовых беспорядков в 2020 году, где в одном строю с нами стояли наши ветераны", - отметил он.

Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск насчитывает около 27 тыс. человек. "Ветераны всегда с нами в строю, они оказывают помощь по разным вопросам, воспитывают молодое поколение. Ветеранская организация неразрывна и с территориальными органами внутренних дел", - рассказал Иван Кубраков.

Сегодня запланировано много тематических мероприятий. Так, министр встретится с активистами ветеранской организации для обсуждения насущных вопросов. "Наши ветераны участвуют в общественной жизни государства, присутствуют на всех наших собраниях и мероприятиях. Мы всегда рады их видеть. Кроме того, стараемся, чтобы каждый участковый инспектор милиции в обязательном порядке знал, где проживает ветеран, какая нужна помощь. Я всегда повторяю: милиционер, если он настоящий, бывшим не бывает, и наши ветераны неоднократно это доказали", - заключил он.-0-

Фото Максима Гучека