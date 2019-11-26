В Минске подготовят и зальют 48 открытых катков

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске зимой будет подготовлено и залито 48 открытых катков. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Василий Касач сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовку к заливке катков уже начали все административные районы столицы. В городе будет 48 открытых катков, из них 24 катка и 24 хоккейные коробки. Места выбраны, осталось дождаться устойчивой минусовой температуры", - сказал Василий Касач.

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